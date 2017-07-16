Ирак опроверг заявление Минобороны России о гибели лидера ИГ

Глава службы разведки при МВД Ирака Абу Али аль-Басри сообщил, что лидер террористической группировки «Исламское государство» (ИГ - запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади жив и прячется в Сирии.

Как пишет «Новая газета», Басри не знает точного местонахождения главаря террористов, однако предположил, что он может находиться в Ракке.

В июне Минобороны России заявило, что в ходе авиаудара российских военных в Сирии погиб лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади.

О его смерти сообщалось не раз: в ноябре 2014 года, в феврале 2015, а также в июне и декабре 2016 года. Ни разу эта информация не подтвердилась. Известно также, что в феврале 2015 года он получил серьезные травмы и повредил позвоночник. Аль-Багдади является главарем ИГ с 2010 года.