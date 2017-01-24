Ирак официально подтвердил освобождение восточного Мосула от боевиков ДАИШ
Правительство Ирака официально подтвердило полное освобождение от боевиков ДАИШ (запрещенная в РФ организация) восточной части Мосула.
Ранее о победе над террористами сообщили источники в Министерстве обороны ИРИ, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.
Правительственные войска Ирана при поддержке военной коалиции во главе с США, а также отрядов ополчения и курдских отрядов пешмерга начали операцию по освобождению Мосула 17 октября 2016 года.
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