Ирак официально подтвердил освобождение восточного Мосула от боевиков ДАИШ

Правительство Ирака официально подтвердило полное освобождение от боевиков ДАИШ (запрещенная в РФ организация) восточной части Мосула.

Ранее о победе над террористами сообщили источники в Министерстве обороны ИРИ, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

Правительственные войска Ирана при поддержке военной коалиции во главе с США, а также отрядов ополчения и курдских отрядов пешмерга начали операцию по освобождению Мосула 17 октября 2016 года.