Ирак нанес авиаудары по позициям ИГ в Сирии

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади приказал нанести авиаудары по позициям террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Сирии.

По его словам, авиаудары будут нанесены по позициям боевиков ИГ в Хосаиба и Абу-Камале на территории Сирии, так как они несут ответственность за взрывы в Багдаде.

По некоторым данным, удар был нанесен по согласованию с официальным Дамаском.

На прошлой неделе в Багдаде прогремели два взрыва, жертвами которых стали 70 человек, еще более 100 человек получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство, сообщает «РИА Новости».