Ирак начал операцию по освобождению западного Мосула

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади рассказал о старте операции по освобождению западной части Мосула от террористов «Исламского государства» (ИГ - запрещена в РФ). Он заявил, что главной задачей операции является спасение мирных жителей.

По данным РИА Новости, иракские военные взяли под контроль две деревни - Атбах и Аль-Лаззагах. Западная часть города по-прежнему полностью остается под контролем террористов.

Ранее сообщалось, что восточная часть Мосула была освобождена от боевиков в октябре 2016 года в ходе операции иракских военных и коалиции во главе с США.