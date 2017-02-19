Ирак начал операцию по освобождению западного Мосула
Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади рассказал о старте операции по освобождению западной части Мосула от террористов «Исламского государства» (ИГ - запрещена в РФ). Он заявил, что главной задачей операции является спасение мирных жителей.
По данным РИА Новости, иракские военные взяли под контроль две деревни - Атбах и Аль-Лаззагах. Западная часть города по-прежнему полностью остается под контролем террористов.
Ранее сообщалось, что восточная часть Мосула была освобождена от боевиков в октябре 2016 года в ходе операции иракских военных и коалиции во главе с США.
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