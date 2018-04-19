Ирак начал «бомбить» Сирию
ВВС Ирака нанесли удары по позициям боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирии, заявил официальный представитель министерства обороны Ирака Тахсин аль-Хафаджи.
По его словам, воздушные удары поразили скопления боевиков и их командование в районах восточнее Евфрата на территории Сирии.
Операция была проведена в координации с общим центром по безопасности, в который входят Россия, Иран и Сирия.
В атаке была задействована 9-я эскадрилья ВВС Ирака, на вооружении которой находятся полученные от США истребители F-16IQ, сообщает «РИА Новости».
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