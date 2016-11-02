Ирада Зейналова станет телеведущей на НТВ
Журналист Первого канала Зейналова переходит работать на телевизионный канал НТВ и будет вести итоговую программу, которая выйдет в эфир после Нового года.
Как сообщает информационный источник, Зейналова рассчитывала на дальнейшее развитие своей карьеры на Первом, но телеканал не смог предоставить ей такую возможность.
- Зейналова будет вести на НТВ итоговую программу, которая выйдет в эфир после Нового года. «Первый канал» согласился отпустить ее, после того как Зейналова высказала свои пожелания относительно развития карьеры, которые в силу разных обстоятельств канал не мог реализовать, - как сообщает собеседник РБК.
Представитель пресс-службы канала НТВ уточнил, что скоро станут известны подробности о будущих эфирах с участием новой телеведущей. Ранее Зейналова вела итоговую программу «Воскресное время».
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