Ирада Зейналова станет телеведущей на НТВ

Журналист Первого канала Зейналова переходит работать на телевизионный канал НТВ и будет вести итоговую программу, которая выйдет в эфир после Нового года.

Как сообщает информационный источник, Зейналова рассчитывала на дальнейшее развитие своей карьеры на Первом, но телеканал не смог предоставить ей такую возможность.

- Зейналова будет вести на НТВ итоговую программу, которая выйдет в эфир после Нового года. «Первый канал» согласился отпустить ее, после того как Зейналова высказала свои пожелания относительно развития карьеры, которые в силу разных обстоятельств канал не мог реализовать, - как сообщает собеседник РБК.

Представитель пресс-службы канала НТВ уточнил, что скоро станут известны подробности о будущих эфирах с участием новой телеведущей. Ранее Зейналова вела итоговую программу «Воскресное время».