Ипотеку на Курильских островах утвердили в 0% годовых

На Курильских островах началось строительство жилья впервые по системе ипотеки в 0% годовых.

Программа рассчитана только для жителей Курильских островов, купить жилье гражданам из других регионов не получится.

Ипотека касается как квартир, правда, пока их немного - на Итурупе начали возведение четырех арендных многоквартирных домов, так и земельных участков.

Отмечается, что жители Курильских островов могут рассчитывать на ипотечный заем под 0% вне зависимости от жизненных обстоятельств, передает ТАСС.