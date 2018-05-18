Ипотеку на Курильских островах утвердили в 0% годовых
На Курильских островах началось строительство жилья впервые по системе ипотеки в 0% годовых.
Программа рассчитана только для жителей Курильских островов, купить жилье гражданам из других регионов не получится.
Ипотека касается как квартир, правда, пока их немного - на Итурупе начали возведение четырех арендных многоквартирных домов, так и земельных участков.
Отмечается, что жители Курильских островов могут рассчитывать на ипотечный заем под 0% вне зависимости от жизненных обстоятельств, передает ТАСС.
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