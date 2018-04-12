Ипотека в тренде. Россияне берут квартиры с удвоенной скоростью
В России с начала 2018 года объем выдачи ипотечных кредитов в России составил около 600 млрд рублей.
Годовой рост – 85%.
Отмечается, что в марте 2018 года рынок ипотеки поставил новый рекорд: выдано более 120 тысяч кредитов на 240-250 млрд рублей, что на 65-70% выше уровня марта 2017 года.
При этом доля кредитов с платежами, просроченными на 90 и более дней, снизилась до 2,15%.
Причиной роста ипотеки называют низкие ставки по ипотеке и восстановление потребительской уверенности российских семей, передает Interfax.
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