Ипотечное агентство России снизило ставку до 9,75% в год

Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию (АИЖК) заявило о понижении базовой ставки на 1 пункт.

В данный момент ставка по ипотечным кредитам равняется 9,75% годовых – такая цифра соответствует программам «Приобретение готового жилья» и «Целевой кредит под залог имеющейся квартиры».

Ставка по программам «Приобретение квартиры на этапе строительства» и «Перекредитование» составит 9,5% годовых.

Здесь есть еще один нюанс для покупателей – ставка по программе «Приобретение квартиры на этапе строительства» снижена на 0,25 пункта для многодетных семей и жителей Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона, отмечает ресурс «Дом.РФ».

Также АИЖК извещает, что в рамках программы «Социальная ипотека» в Московской области ставка составит 9,25%.

Во Владимирской, Новгородской, Воронежской, Калининградской областях отдельные категории заемщиков смогут получить кредит по ставкам от 6,75% годовых.