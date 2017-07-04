Ипотечников поддержат двумя миллиардами рублей

Кабмин намерен направить на поддержку заемщиков, взявших ипотечные кредиты и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, два миллиарда рублей.

Средства будут выделены из резервного фонда правительства, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Он отметил, что кабмин, по поручению президента России Владимира Путина, разрабатывает мероприятия по поддержке ипотечников. В частности, есть два предложения от Минфина и Минстроя, которые в настоящее время находятся на стадии согласования.

Моисеев подчеркнул, что поддержка будет распространяться на всех заемщиков, оказавшихся в трудной ситуации, а не только на тех, кто взял кредиты в иностранной валюте, передает ТАСС.