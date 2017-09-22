Новый смартфон iPhone 8 уронил акции компании Apple на 1,6 процента из-за ожидания слабых продаж.

Отмечается, что с начала недели акции копании подешевели более чем на 5,2 процента - это самое существенное снижение с апреля 2016 года.

12 сентября Apple представила три новых смартфона - iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Начало продаж iPhone X отложено до ноября 2017 года, а продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus стартовали 22 сентября.

При этом эксперты прогнозируют, что продажи iPhone 8 в первые выходные могут оказаться минимальными за три года, сообщает «Интерфакс».