В iPhone 8 появится беспроводная зарядка

Foxconn Technology Group приступила к разработке модулей беспроводной зарядки для будущих флагманов компании Apple. Появится ли функция в следующих устройствах Apple, зависит от того, сможет ли Foxconn ускорить темпы производства до удовлетворительной метки.

Кроме всего прочего, неизвестно, все ли версии нового iPhonе 8 получат функцию беспроводной зарядки или же она достанется лишь отдельной линейке. В случае если Foxconn не получится изготовить достаточное количество компонентов в указанные сроки, модуль может быть исключен из комплектации нового аппарата,- сообщает «Дни 24».