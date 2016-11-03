В iPhone 8 появится беспроводная зарядка
Foxconn Technology Group приступила к разработке модулей беспроводной зарядки для будущих флагманов компании Apple. Появится ли функция в следующих устройствах Apple, зависит от того, сможет ли Foxconn ускорить темпы производства до удовлетворительной метки.
Кроме всего прочего, неизвестно, все ли версии нового iPhonе 8 получат функцию беспроводной зарядки или же она достанется лишь отдельной линейке. В случае если Foxconn не получится изготовить достаточное количество компонентов в указанные сроки, модуль может быть исключен из комплектации нового аппарата,- сообщает «Дни 24».
Следующая новость В России стартовали продажи самого быстрого Lada XRay MT
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии