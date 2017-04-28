iPhone 8 получит «бесконечный заряд»
Компания Apple представила патентному бюро Соединенных Штатов решение, позволяющее заряжать устройства с помощью Wi-Fi.
В патенте говорится об устройстве, которое представляет собой «беспроводную систему зарядки и связи с двухчастотными патч-антеннами».
Ожидается, что в передатчике установят антенну с корректируемым положением диаграммы направленности, что даст возможность зарядить смартфон на расстоянии.
Предполагается, что новый смартфон iPhone 8 получит данное зарядное устройство, сообщает «Экономика сегодня».
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