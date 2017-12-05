«iPhone X» не может распознать лица китайцев и японцев

Система распознавания лиц «Face ID» в смартфонах «iPhone X» не может идентифицировать жителей Японии и Китая.

Отмечается, что система работает при условии, что у пользователя широко открыты глаза.

Из-за генетических особенностей у многих народов Азии глаза заужены, в связи с чем, программа просто не воспринимает их глаза, как открытые.

До выхода последней модели «iPhone» таких проблем у жителей Азии не было.

Компания «Apple» заявила, что тестировала систему на многонациональной группе пользователей, но недоработки не заметила, поэтому в самое ближайшее время обещает устранить проблему.

Одним из решений предлагается выход обновлений для iOS, сообщает «Актуальные новости».