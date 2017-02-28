iPhone 8 лишится фирменного разъема Lightning
Компания Apple приняла решение убрать из нового iPhone 8 фирменный разъем Lightning, используемый для зарядки устройства.
Как уточняется в сообщении, новый смартфон будет обладать двусторонним 24-контактным разъемом USB-C, являющимся стандартом для многих других устройств. Кроме того, новый IPhone получит изогнутый OLED-дисплей.
У iPhone также исчезнет кнопка Home, что позволит освободить место для сенсорного экрана, который будет внешне напоминать имеющийся у компании Samsung смартфон Galaxy S7 Edge.
Фирменный разъем Lightning присутствует в таких моделях, как iPhone 5, 5s, 5SE, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7 и 7 Plus. Apple пока не прокомментировала опубликованную информацию, сообщает Lenta.ru.
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