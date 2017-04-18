iPhone 8 будет внешне похож на iPhone 4s

Компания Apple выпустит осенью текущего года новый iPhone 8, дизайн которого будет напоминать iPhone 4s, говорится в японском блоге MacOtakara.

В сообщении также отмечается, что новый iPhone будет значительно тоньше, чем его предшественники. Кроме того, новинку оснастят стеклянным корпусом и рамками из нержавеющей стали.

Предполагается, что смартфон получит двойную вертикальную камеру, способную синхронизироваться с очками виртуальной реальности.

Одной из ключевых особенностей новинки станет сканер отпечатков пальцев Touch ID, вмонтированный в дисплей, сообщает «Экономика сегодня».