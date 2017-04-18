iPhone 8 будет внешне похож на iPhone 4s
Компания Apple выпустит осенью текущего года новый iPhone 8, дизайн которого будет напоминать iPhone 4s, говорится в японском блоге MacOtakara.
В сообщении также отмечается, что новый iPhone будет значительно тоньше, чем его предшественники. Кроме того, новинку оснастят стеклянным корпусом и рамками из нержавеющей стали.
Предполагается, что смартфон получит двойную вертикальную камеру, способную синхронизироваться с очками виртуальной реальности.
Одной из ключевых особенностей новинки станет сканер отпечатков пальцев Touch ID, вмонтированный в дисплей, сообщает «Экономика сегодня».
Следующая новость Ходорковский спонсирует Навального
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии