Иосиф Кобзон впал в кому
Стало известно, что народный артист СССР и первый замглавы комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон впал в кому.
Об этом сообщил телеканал «РЕН ТВ». По информации издания, состояние Кобзона ухудшилось ночью, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
В 2005 году у Кобзона диагностировали рак, затем он несколько раз проходил курсы химиотерапии и перенес несколько операций.
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