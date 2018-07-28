Стало известно, что народный артист СССР и первый замглавы комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон впал в кому.

Об этом сообщил телеканал «РЕН ТВ». По информации издания, состояние Кобзона ухудшилось ночью, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В 2005 году у Кобзона диагностировали рак, затем он несколько раз проходил курсы химиотерапии и перенес несколько операций.