Иосиф Кобзон попал в реанимацию в тяжелом состоянии

80-летний народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон переведён в реанимацию нейрохирургии в одной из столичных больниц.

Отмечается, что певец находится в тяжелом состоянии.

Иосиф Кобзон подвергался госпитализации в конце июня, однако сам заверял, что со здоровьем у него все в порядке, передает «Life».

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