Депутат Госдумы от Забайкальского края Иосиф Кобзон назвал Крым «непосильной ношей» для российского бюджета, сообщает издание «Военное обозрение»

«Мы взяли на себя непосильную ношу — Крым. Это исконно русская территория, но которую мы финансируем из нашего скудного российского бюджета. От этого страдают такие отрасли как здравоохранение, образование, культура и другие важные сферы», — сказал журналистам в Чите Кобзон.

По мнению депутата Госдумы, из-за нехватки средств в сфере культуры широко распространены алкоголизм, наркомания и преступность.