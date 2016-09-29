Иосиф Кобзон назвал Крым "Непосильной ношей"
Депутат Госдумы от Забайкальского края Иосиф Кобзон назвал Крым «непосильной ношей» для российского бюджета, сообщает издание «Военное обозрение»
«Мы взяли на себя непосильную ношу — Крым. Это исконно русская территория, но которую мы финансируем из нашего скудного российского бюджета. От этого страдают такие отрасли как здравоохранение, образование, культура и другие важные сферы», — сказал журналистам в Чите Кобзон.
По мнению депутата Госдумы, из-за нехватки средств в сфере культуры широко распространены алкоголизм, наркомания и преступность.
Следующая новость Захарова ответила на предупреждения США о возможных терактах в России
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии