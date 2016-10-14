Иосиф Кобзон дал концерт в Луганске
Народный артист СССР Иосиф Кобзон выступил с концертом в Луганске. Певец назвал народ Донбасса мужественным, самоотверженным и верящим в свою победу.
Кобзон также посетил детскую музыкальную школу в Луганске и встретился с представителя министерства госбезопасности ЛНР, сообщает РИА Новости.
Завтра артист будет в ДНР, где примет участие в церемонии награждения победителей фестиваля балета в Донецком государственном академическом театре оперы и балета.
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