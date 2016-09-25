В Иордании убили оскорбившего ислам писателя

В Аммане (Иордания) убит местный писатель Нахед Хаттар.

Ранее он был арестован за публикацию в соцсетях карикатуры, которая якобы оскорбляет ислам.

Установлено, что неизвестный выстрелил Хаттару в голову три раза. Сообщается, что его преступника арестовали. Об этом сообщают западные СМИ.

Убийство было совершено у здания суда, где планировались слушания по делу погибшего.

Хаттар являлся активистом-христианином. Он также поддерживал президента САР Башара Асада.