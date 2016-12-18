В Иордании освободили десять заложников

Из средневекового замка в городе Эль-Карак освободили десять заложников. Ранее сообщалось, что неизвестные напали на полицейских, а затем укрылись в стенах популярной местной достопримечательности.

Силы безопасности Иордании попытались взять замок штурмом, сообщает РИА "Новости". Несколько заложников еще остаются в замке. Точное число нападавших и заложников неизвестно. В перестрелке между полицией и преступниками погибло семь человек.

Ростуризм заявил, что пострадавших среди россиян нет. Туристов из РФ призвали соблюдать меры безопасности и избегать посещения мест массового скопления людей.