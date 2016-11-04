В Иордании число погибших американцев возросло до трех

Пентагон сообщил, что в перестрелке в Иордании погибли трое военных США.

– Мы с печалью сообщаем, что сегодня в результате перестрелки на иорданской военной базе были убиты трое военнослужащих США. В Иордании они занимались подготовкой военных, и, по первоначальным данным, попали под обстрел, когда въезжали на объект, – заявили в Минобороны США. Ранее СМИ сообщили, что один военный погиб и двое были ранены.

Инцидент произошел у военной базы в населенном пункте Аль-Джафр, сообщает "Коммерсантъ". По предварительным данным, американский автомобиль был обстрелян после того, как водитель отказался остановиться на требование военных.