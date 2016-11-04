В Иордании число погибших американцев возросло до трех
Пентагон сообщил, что в перестрелке в Иордании погибли трое военных США.
– Мы с печалью сообщаем, что сегодня в результате перестрелки на иорданской военной базе были убиты трое военнослужащих США. В Иордании они занимались подготовкой военных, и, по первоначальным данным, попали под обстрел, когда въезжали на объект, – заявили в Минобороны США. Ранее СМИ сообщили, что один военный погиб и двое были ранены.
Инцидент произошел у военной базы в населенном пункте Аль-Джафр, сообщает "Коммерсантъ". По предварительным данным, американский автомобиль был обстрелян после того, как водитель отказался остановиться на требование военных.
Следующая новость В Москве прошла акция протеста у британского посольства
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии