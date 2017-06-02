И.о. директора Исаакия написала заявление об увольнении

Исполняющая обязанности директора государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Ирада Вовненко решила оставить должность после двух дней работы.

По ее словам, она написала заявление по собственному желанию. От дальнейших комментариев Вовненко отказалась.

Ранее сообщалось, что заменить Вовненко распорядился губернатор Георгий Полтавченко. Якобы, по его словам, таким объектом способен руководить только мужчина, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на местные СМИ. Однако позднее пресс-секретарь Полтавченко Андрей Кибитов опроверг эту информацию.

Накануне пользователи соцсетей раскритиковали литературное творчество Вовненко и, в частности, содержащиеся в нем эротические сцены.

Прежний директор Исаакия Николай Бурнов уволен с 1 июня по собственному желанию.

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