Инвесторы смогут вернуть свои вложения акциями предприятия
Инвесторы смогут вернуть свои вложения акциями предприятия, рассказал глава думского комитета по природным ресурсам Николай Николаев.
По его словам, он подготовил законопроект о конвертируемом займе, который в ближайшее время будет внесен в Госдуму.
Законопроект позволяет инвесторам превращать средства, вложенные на развитие компании, в ее акции или доли по заранее определенным формулам.
Согласно действующему законодательству, такой сценарий возможен только при просрочке долга.
«Отсутствие таких механизмов в российском праве приводит к тому, что участники отношений вынуждены структурировать сделки по привлечению инвестиций в капитал обществ по иностранному праву», — пояснил суть законопроекта Николаев в беседе с «Парламентской газетой».
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