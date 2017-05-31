Инвесторы смогут вернуть свои вложения акциями предприятия, рассказал глава думского комитета по природным ресурсам Николай Николаев.

По его словам, он подготовил законопроект о конвертируемом займе, который в ближайшее время будет внесен в Госдуму.

Законопроект позволяет инвесторам превращать средства, вложенные на развитие компании, в ее акции или доли по заранее определенным формулам.

Согласно действующему законодательству, такой сценарий возможен только при просрочке долга.

«Отсутствие таких механизмов в российском праве приводит к тому, что участники отношений вынуждены структурировать сделки по привлечению инвестиций в капитал обществ по иностранному праву», — пояснил суть законопроекта Николаев в беседе с «Парламентской газетой».