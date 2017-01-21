Инвесторы Крыма хотят развивать угольную отрасль ЛНР

Инвесторы Крыма заинтересованы в развитии угольной отрасли ЛНР, заявил председатель народного совета ЛНР Владимир Дегтяренко по итогам своей поездки в Крым.

По его словам, стороны уже ведут переговоры с конкретными цифрами по конкретным шахтам и объединениям, а потенциальные инвесторы готовят инвестпроекты.

Дегтяренко уточнил, что все инвестпредложения будут рассмотрены комитетом налогов и сборов ЛНР и министерством топлива и энергетики, оценены на потенциальные налоговые поступления и создание новых рабочих мест, и только после этого будут приняты решения по их реализации. Об этом сообщает «РИА Новости».