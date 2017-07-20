Инвестиционный фонд России прекратил существование
Поправки в Бюджетный кодекс России, которые предусматривают упразднение Инвестиционного фонда, подписаны президентом Владимиром Путиным.
От данной структуры было решение отказаться по причине ее неэффективности. В новой редакции кодекса все упоминания и ссылки на нее исключены, сообщает экспертный канал «ФедералПресс». Функции организации переходят к региональным инвестиционным фондам.
Инвестфонд России был создан в 2006 году с целью финансирования инфраструктурных проектов.
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