Инвестиционный фонд России прекратил существование

Поправки в Бюджетный кодекс России, которые предусматривают упразднение Инвестиционного фонда, подписаны президентом Владимиром Путиным.

От данной структуры было решение отказаться по причине ее неэффективности. В новой редакции кодекса все упоминания и ссылки на нее исключены, сообщает экспертный канал «ФедералПресс». Функции организации переходят к региональным инвестиционным фондам.

Инвестфонд России был создан в 2006 году с целью финансирования инфраструктурных проектов.