Инвестиции в авиакомпанию "Азимут" составят до 300 миллионов долларов
Для пассажирских перевозок между центром и югом России планируется создать новую авиакомпанию. Министр транспорта РФ Максим Соколов рассказал, что вложения в компанию составят до 300 миллионов долларов. Имена инвесторов пока не раскрываются.
– Планируется до 10 самолетов российского производства Sukhoi Superjet, исходя из стоимости этого самолета и с учетом персонала и необходимой вспомогательной техники, объем инвестиций может составить до 300 миллионов долларов, – сообщил Соколов. По его словам, "Аэрофлот" скорее всего в этом проекте участвовать не будет.
В Минтрансе отмечают, что инвесторы сами презентуют свое участие в "Азимуте". Базовым аэропортом проекта может стать аэропорт Ростова-на-Дону, сообщает ТАСС.
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