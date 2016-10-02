На инвестфоруме в Сочи заключили соглашения на 704 миллиарда рублей

В Краснодарском крае состоялся Международный инвестиционный форум «Сочи-2016». В рамках мероприятия участники заключили 215 соглашений на общую сумму 704 миллиарда рублей.

– В форуме приняли участие более 4 тыс. участников из 43 стран мира. Заключено 215 соглашений на общую сумму 704 млрд рублей. Форум востребован по-прежнему, полезен, несмотря на то, что у нас количество форумов в Российской Федерации стало больше, – сказал вице-премьер Дмитрий Козак по итогам мероприятия.

Козак также отметил высокое качество проведения мероприятия. По его словам, в Сочи реализована вся необходимая инфраструктура для переговоров высокого уровня. Он подчеркнул, что в Сочи созданы туристические и транспортные условия отличного качества, сообщает RT.