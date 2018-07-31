Инвалиды России смогут проходить комиссию по месту пребывания

Глава Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов написал письмо на имя министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.

Причиной письма стало требование прописать в законе о получении инвалидности в России поправку, по которой люди смогут проходить комиссию по получению группы инвалидности по месту пребывания, а не только по месту регистрации.

Ситуация, по его словам, усугубляется и тем, что комиссия может не собраться в полном составе в тот день, когда инвалида доставили в поликлинику по месту регистрации. В результате, помимо морального вреда, причиняется вред материальный.

Также в письме сенатор просит для прохождения инвалидом медико-социальной экспертизы принимать результаты обследований из других медицинских учреждений — их перечень и критерии, которым они должны соответствовать для принятия их заключений комиссией, могут быть утверждены Минздравом РФ, отмечает «Парламентская газета».

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Места: Россия
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