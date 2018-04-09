Инвалидность в России стало получить проще
Россияне, страдающие циррозом печени, слепотой, глухотой, детским церебральным параличом и синдромом Дауна смогут получить инвалидность.
«В данный перечень впервые включены все хромосомные аномалии», — заявила вице-премьер России Ольга Голодец.
По ее словам, правительство также упростило порядок получения инвалидности для таких видов заболеваний, как сколиоз, пороки развития челюстно-лицевой области, аутизм.
Голодец также отметила, что чаще всего дети получают инвалидность в связи с психическими расстройствами, сообщает Life.
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