Инвалид взорвал себя в медцентре в Калифорнии

Неизвестный мужчина на инвалидной коляске взорвал себя в медицинском центре пригорода Окленда (округ Аламида, американский штат Калифорния).

Об этом сообщает телеканал CBS.

По данным свидетелей происшествия, мужчина въехал в здание медицинского центра на инвалидной коляске и в холле привел в действие самодельное взрывное устройство. В результате смертник погиб, других пострадавших нет.

В настоящее время ведется расследование.