Инвалид взорвал себя в медцентре в Калифорнии
Неизвестный мужчина на инвалидной коляске взорвал себя в медицинском центре пригорода Окленда (округ Аламида, американский штат Калифорния).
Об этом сообщает телеканал CBS.
По данным свидетелей происшествия, мужчина въехал в здание медицинского центра на инвалидной коляске и в холле привел в действие самодельное взрывное устройство. В результате смертник погиб, других пострадавших нет.
В настоящее время ведется расследование.
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