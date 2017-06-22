Интуиция поможет выиграть «Apple»
Стартовал основной розыгрыш международной онлайн-викторины «Интуит».
Смысл игры в том, чтобы предугадать правильный ответ, который пока неизвестен никому, но выяснится в самое ближайшее время.
Вопросы в викторине задаются не о прошедших уже событиях, ставших фактом истории, а о будущих событиях ближайших двух месяцев.
Игроки отвечают на вопросы, за правильные ответы зарабатывают «очки интуиции», а самые умные и удачливые участники получают призы.
Всем игрокам дается уникальная возможность потренировать собственную интуицию, а возможно, и дар предвидения.
В данный момент в игре участвуют такие ценные призы как «Apple Watch» — устройство для здорового образа жизни и модный аксессуар для успешных людей, MP3-плеер «Apple iPod nano 7» 16Gb, полет в аэротрубе, профессиональная фотосессия, подписка на электронную библиотеку, подарочные книги издательств, а также многие другие.
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