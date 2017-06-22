Интуиция поможет выиграть «Apple»

Стартовал основной розыгрыш международной онлайн-викторины «Интуит».

Смысл игры в том, чтобы предугадать правильный ответ, который пока неизвестен никому, но выяснится в самое ближайшее время.

Вопросы в викторине задаются не о прошедших уже событиях, ставших фактом истории, а о будущих событиях ближайших двух месяцев.

Игроки отвечают на вопросы, за правильные ответы зарабатывают «очки интуиции», а самые умные и удачливые участники получают призы.

Всем игрокам дается уникальная возможность потренировать собственную интуицию, а возможно, и дар предвидения.

В данный момент в игре участвуют такие ценные призы как «Apple Watch» — устройство для здорового образа жизни и модный аксессуар для успешных людей, MP3-плеер «Apple iPod nano 7» 16Gb, полет в аэротрубе, профессиональная фотосессия, подписка на электронную библиотеку, подарочные книги издательств, а также многие другие.