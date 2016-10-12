Интуиция человека сильнее жизненного опыта
Британские эксперты доказали, что жизненный опыт не всегда помогает в решении тех или иных вопросов. Порой лучше прислушиваться к собственной интуиции, которая может подсказать выход из ситуации.
В своем исследовании специалисты пришли к выводу, что человек при принятии решений склонен полагаться на жизненный опыт.
При этом ученые обратили внимание, что опыт часто заводил людей в тупик, так как далеко не всегда жизненные уроки повторяются, а обстоятельства могут развернуться, таким образом, как никогда раньше, сообщает издание «Народные Новости».
Ученые говорят, что нужно прислушиваться к внутреннему голосу, который зачастую лучше подскажет, как действовать в данной ситуации.
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