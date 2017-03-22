Инцидент в Лондоне квалифицирован как теракт

Полиция Лондона расценивает происшествие у здания парламента Великобритании как теракт.

Согласно имеющимся данным, злоумышленник, личность которого пока не установлена, сбил на автомобиле несколько человек на Вестминстерском мосту. Потом он вышел из машины и напал с ножом на полицейского, ранив его. После этого мужчина был застрелен правоохранителями.

По сведениям СМИ, в результате инцидента пострадали о восьми до 12 человек. Кроме того, есть информация об одном погибшем, сообщает «Интерфакс». Полиция на этот счет пока ничего не сообщает.