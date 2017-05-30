Интимные товары в России могут приравнять к лекарствам

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой в Госдуме о пересмотре категории интимных товаров, предлагая приравнять их к медицинским изделиям и лекарствам.

По мнению депутата, интимные товары необходимо лицензировать и продавать только по назначению врача, отмечает Interfax.

Виталий Милонов уточнил, что запрет не рассматривается в полном объеме на продажу всех товаров этой категории, предлагается предусмотреть случаи, при которых их использование необходимо по медицинским показаниям для коррекции сексуальных отклонений в поведении.

По мнению Милонова, появление нездорового интереса к сексу и провоцирование, по сути, сексуальных отклонений обусловлены, в том числе, внешними причинами: продажей порнографической продукции, открытием специализированных магазинов «товаров для взрослых».

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Места: Россия
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