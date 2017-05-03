Интерпол прекратил розыск Януковича

Интерпол прекратил розыск экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, сообщил пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир.

По его словам, на Януковича больше не распространяются красное уведомление Интерпола, что может свидетельствовать о том, что уголовные преследования в отношении экс-главы Украины имеют «политически мотивированный характер».

Кроме того, Интерпол принял решение удалить из своей базы данных всю информацию о Януковиче.

По информации адвокатской организации Joseph Hage Aaronson LLP, которая представляет интересы экс-президента, решение о прекращении розыска экс-президента и его сына было принято на сессии Интерпола 27 февраля - 3 марта 2017 года.

В ноябре 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко зачитал уведомление о возбуждении против Януковича уголовного дела и обвинил в государственной измене, сообщает ТАСС.