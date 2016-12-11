Интерпол отказался объявить в розыск депутата Рады Онищенко

Интерпол не стал объявлять в международный розыск депутата Верховной рады Александра Онищенко. Ранее сообщалось, что парламентарий обвиняется в хищении государственных средств.

Украина подавала документы о розыске в Интерпол. Однако в международной организации дело в отношении Онищенко сочли политическим. Об этом сообщил адвокат депутата Олег Ищенко. На Украине считают, что депутат Онищенко причастен к продаже газа по заниженным ценам, сообщает ТАСС.

На прошлой неделе Александр Онищенко заявил, что передал спецслужбам США компромат на президента Украины Петра Порошенко. По его словам, он записывал беседы с главой государства на диктофон в часах. Онищенко отметил, что в разговорах содержатся доказательства коррупции и торговли голосами депутатов Рады.

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