Интерпол может объявить в международный розыск Ходорковского

Руководство Интерпола может повторно рассмотреть вопрос об объявлении в международный розыск бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского в связи с обвинениями в причастности к убийству мэра Нефтеюганска.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным собеседника издания, международная полицейская организация намерена вернуться к этой теме по настоянию российской стороны в ходе предстоящего заседания, намеченного на середину ноября в Индонезии.

Интерпол уже получил из РФ материалы по данному делу. На их основании будет решаться вопрос об объявлении Ходорковского в международный розыск.