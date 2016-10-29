Интерпол может объявить в международный розыск Ходорковского
Руководство Интерпола может повторно рассмотреть вопрос об объявлении в международный розыск бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского в связи с обвинениями в причастности к убийству мэра Нефтеюганска.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По данным собеседника издания, международная полицейская организация намерена вернуться к этой теме по настоянию российской стороны в ходе предстоящего заседания, намеченного на середину ноября в Индонезии.
Интерпол уже получил из РФ материалы по данному делу. На их основании будет решаться вопрос об объявлении Ходорковского в международный розыск.
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