Интернет-викторина «Интуит» начинает завоевывать мир
Портал «Русская Планета» запускает полноценную версию онлайн-викторины «Интуит».
Большой старт игры состоится в самое ближайшее время. Бета-версия была успешно протестирована разработчиками и интеллектуальная викторина практически готова к работе.
Создатели игры, при активном участии пользователей, смогли доработать викторину и сделать ее максимально удобной и интересной, отвечая на запросы участников.
К игре еще на стадии тестирования подключилось около 600 участников, в том числе жители не только России, но и ближнего и дальнего зарубежья.
К тому же, один из участников викторины – известнейший эрудит России Анатолий Вассерман.
Создатели игры «Интуит» приготовили отличные призы на любой вкус.
Добавляйтесь в группу викторины, тренируйте интуицию и выигрывайте призы!
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