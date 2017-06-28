Интернет-викторина «Интуит» начинает завоевывать мир

Портал «Русская Планета» запускает полноценную версию онлайн-викторины «Интуит».

Большой старт игры состоится в самое ближайшее время. Бета-версия была успешно протестирована разработчиками и интеллектуальная викторина практически готова к работе.

Создатели игры, при активном участии пользователей, смогли доработать викторину и сделать ее максимально удобной и интересной, отвечая на запросы участников.

К игре еще на стадии тестирования подключилось около 600 участников, в том числе жители не только России, но и ближнего и дальнего зарубежья.

К тому же, один из участников викторины – известнейший эрудит России Анатолий Вассерман.

Создатели игры «Интуит» приготовили отличные призы на любой вкус.

Добавляйтесь в группу викторины, тренируйте интуицию и выигрывайте призы!