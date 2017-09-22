Интернет-торговля алкоголем снизит цены на продукты питания

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев заявил, что легализация интернет-торговли алкоголем приведет к снижению цен на продукты питания, а также на сам алкоголь.

Причиной он называет – развитие конкуренции среди поставщиков.

Также он разъяснил, что в данный момент стоимость доставки продуктов очень высока, но если в стоимость продуктового заказа будет включен алкоголь, то стоимость доставки снизится.

В свою очередь, конкуренция на рынке приведет к снижению цен на продукты питания в целом и на алкоголь в частности.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщал, что в течение 2017 года будет отработан пилотный проект, подразумевающий продажу российских вин и слабоалкогольной продукции, после чего к интернет-торговле будут допущены и другие производители алкогольных напитков, передает ТАСС.

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