Интернет-торговля алкоголем снизит цены на продукты питания
Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев заявил, что легализация интернет-торговли алкоголем приведет к снижению цен на продукты питания, а также на сам алкоголь.
Причиной он называет – развитие конкуренции среди поставщиков.
Также он разъяснил, что в данный момент стоимость доставки продуктов очень высока, но если в стоимость продуктового заказа будет включен алкоголь, то стоимость доставки снизится.
В свою очередь, конкуренция на рынке приведет к снижению цен на продукты питания в целом и на алкоголь в частности.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщал, что в течение 2017 года будет отработан пилотный проект, подразумевающий продажу российских вин и слабоалкогольной продукции, после чего к интернет-торговле будут допущены и другие производители алкогольных напитков, передает ТАСС.
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