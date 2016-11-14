Интернет-сообщество требует закрыть выставку бельгийца Фабра в Эрмитаже

Более десяти тысяч человек подписали интернет-петицию с требованием закрыть в Эрмитаже выставку бельгийского художника Яна Фабра, использующего в своих инсталляциях чучела погибших кошек, собак и кроликов.

«Современное искусство не имеет строгих рамок и критериев и тем самым зачастую нарушает все возможные условности, задевает чувства посетителей выставки. Некоторые его представители в погоне за популярностью переходят границы всех допустимых морально-нравственных ценностей», — цитирует RT текст обращения, адресованного министру культуры РФ Владимиру Мединскому.

Авторы послания утверждают, что выставка негативно сказывается на детской психике и приводят примеры, когда дети «впадали в истерику, увидев подвешенных и распятых животных в залах Эрмитажа».

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