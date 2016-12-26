Интернет-сообщество требует лишить Божену Рынску гражданства РФ

Петиция с требованием лишить светскую журналистку Божену Рынску российского гражданства опубликована на портале change.org.

Ранее Рынска заявила в фейсбуке, что рада гибели журналистов телеканала НТВ и жалеет лишь о том, что все пассажиры потерпевшего крушение Ту-154 не были представителями этого канала, - сообщает РИА «Новости».

Конфликт между журналисткой и телеканалом произошел в 2014 году. Рынска избила корреспондента, пытавшегося взять у нее интервью, и повредила камеру, за что суд приговорил ее к году исправительных работ.

Высказывания Рынски вызвали возмущение общественности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные слова «абсолютным безумием».

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Места: Россия
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