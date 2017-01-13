Интернет-сообщество активно обсуждает «страшное видео» из «странного дома»

В социальных сетях распространились кадры с домашней камеры видеонаблюдения, запечатлевшей, как рядом с маленькой девочкой «оживает» кукла и начинают самопроизвольно двигаться тяжелые предметы.

Западные СМИ не уточняют, где был снят ролик. Личность девочки также пока не установлена. Однако упоминается, что видеозапись опубликовал в сети ее отец, обеспокоенный происходящим в доме, - сообщает РИА «Новости».

Пользователи социальных сетей утверждают, что ролик был смонтирован, однако пока никому не удалось найти доказательства того, что монтаж применялся.