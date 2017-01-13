Интернет-пользователи требуют наказать не уступившего дорогу «скорой» водителя
В интернет появилась петиция, авторы которой призывают привлечь к уголовной ответственности водителя и пассажира иномарки, которые не пропустили автомобиль скорой помощи к умирающему пациенту.
Инцидент произошел накануне в Петропавловске-Камчатском. Бригада скорой помощи опоздала к пациенту из-за нежелания водителя иномарки уступить дорогу. В результате пациент скончался.
Авторы инициативы попросили главу СКР и генерального прокурора России взять расследование происшествия под личный контроль и добиться максимального наказания для виновных.
К настоящему времени петиция набрала более полутора тысяч подписей, сообщает РИА «Новости».
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