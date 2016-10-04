В интернете собирают подписи против установки в Петербурге памятной доски Колчаку
В сети начался сбор подписей под требованием отозвать разрешение властей Петербурга на установку мемориальной доски адмиралу Александру Колчаку. Ее планировали установить в конце октября.
Разместивший требование в сети пишет: «Инициатива является политическим жестом, направленным на оправдание массовых убийств в годы белого террора и диктаторских методов правления».
В июне в Петербурге была установлена памятная доска в честь маршала Карла Маннергейма. Это вызвало общественный резонанс из-за неоднозначности личности Маннергейма, недовольные обливали доску красной краской несколько раз, напоминает РИА Новости.
Следующая новость Москва обзавелась своим сортом сыра
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии