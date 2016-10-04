В интернете собирают подписи против установки в Петербурге памятной доски Колчаку

В сети начался сбор подписей под требованием отозвать разрешение властей Петербурга на установку мемориальной доски адмиралу Александру Колчаку. Ее планировали установить в конце октября.

Разместивший требование в сети пишет: «Инициатива является политическим жестом, направленным на оправдание массовых убийств в годы белого террора и диктаторских методов правления».

В июне в Петербурге была установлена памятная доска в честь маршала Карла Маннергейма. Это вызвало общественный резонанс из-за неоднозначности личности Маннергейма, недовольные обливали доску красной краской несколько раз, напоминает РИА Новости.