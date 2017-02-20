В интернете появилось видео нападения на брата главы КНДР
В Сети появился видеоролик, на котором запечатлен момент нападения на Ким Чен Нама – брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
Инцидент произошел в аэропорту Куала-Лумпура. В ролике видно, как на Ким Чен Нама нападают две женщины – одна удерживает его за голову, а вторая брызгает чем-то в лицо. После этого следует эпизод, где брат главы КНДР обращается к служащим аэропорта, а за тем теряет сознание, сообщает агентство Ura.ru.
В настоящее время по делу об убийстве Ким Чен Нама задержаны четыре человека. Точная причина его смерти пока не установлена.
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