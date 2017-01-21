В Интернете обсуждают выражение лица Мишель Обамы на инаугурации Трампа

Взгляды и гримасы экс-первой леди Мишель Обамы на инаугурации Трампа стали причиной для обсуждения среди интернет-пользователей. Из ее фото был сделан интернет-мем.

Мишель Обама несколько раз попала в объективы фотокамер с недовольным выражением лица. Пользователи Сети отметили, что недовольство на лице Обамы появилось после инаугурационной речи Трампа, сообщает РГ.

Ранее мемом стало фото экс-президента США Джорджа Буша, который не смог справиться с дождевиком на мероприятии. Его полностью накрыло тканью, из-за чего политик не мог видеть происходящее.