Интернет покорила необычная американская балерина

Юная балерина из США привела в восторг пользователей соцсетей. Число ее подписчиков в Instagram превысило 26 тысяч, а ролик с ее па посмотрели более 93 тысяч раз.

15-лнетняя девушка имеет избыточный вес, но она смогла показать, что танцевать могут все, главное по-настоящему этого захотеть.

По мнению самой девушки, стереотипы создаются, чтобы из разрушать. "Не должно иметь значения, сколько я вешу. Единственное, что важно, — моя страсть к танцам. Я стараюсь похудеть. Я знаю, это поможет мне танцевать лучше и стать более здоровой. Но худеть тяжело!", — говорит юная танцовщица.

Она занимается балетом с пяти лет, кроме этого, она увлекается джазом и чечеткой, сообщает РИА Новости.