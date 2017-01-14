Интернет покорила необычная американская балерина
Юная балерина из США привела в восторг пользователей соцсетей. Число ее подписчиков в Instagram превысило 26 тысяч, а ролик с ее па посмотрели более 93 тысяч раз.
15-лнетняя девушка имеет избыточный вес, но она смогла показать, что танцевать могут все, главное по-настоящему этого захотеть.
По мнению самой девушки, стереотипы создаются, чтобы из разрушать. "Не должно иметь значения, сколько я вешу. Единственное, что важно, — моя страсть к танцам. Я стараюсь похудеть. Я знаю, это поможет мне танцевать лучше и стать более здоровой. Но худеть тяжело!", — говорит юная танцовщица.
Она занимается балетом с пяти лет, кроме этого, она увлекается джазом и чечеткой, сообщает РИА Новости.
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