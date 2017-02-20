Интерес граждан к «дальневосточному гектару» растет

Более семи миллионов просмотров зафиксировано на сайте «НаДальнийВосток.РФ» за все время действия госпрограммы «Дальневосточный гектар», сообщила пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

Как отмечается в материале, почти 3 миллиона просмотров зафиксировано с 1 февраля, когда был дан старт третьего этапа программы по получению бесплатного земельного участка на Дальнем Востоке гражданами РФ.

Наибольший интерес к сайту проявили интернет-пользователи из Москвы и Московской области, Приморского и Хабаровского краев, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Саратовской области.

Кроме того, более 30 тысяч обращений поступило на сайт от пользователей из других стран, сообщает ТАСС.